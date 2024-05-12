«Спартак» нацелен обескровить ЦСКА: «красно-белые» хотят забрать ведущего игрока «армейцев»

В пятницу появилась неожиданная новость, что «Спартак» может подписать ещё одного игрока из ЦСКА. И не просто кого-то, а Матвея Лукина – одного из самых талантливых воспитанников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в слухах.

«Спартак» хочет переманить Лукина, у которого заканчивается контракт

Ситуация Матвея Лукина проста и банально. Его нынешний контракт с ЦСКА завершается через год, так что у «армейцев» осталось мало времени, чтобы определиться. Если контракт с 20-летним защитником не продлить, то будущим летом он уйдёт в статусе свободного агента.

По данным прессы, «Спартак» начал прощупывать почву. Год назад «красно-белые» выкупили у ЦСКА Хесуса Медину, сняв табу на прямые приобретения у главного соперника. Правда, Лукин – это не просто игрок «армейцев». Коренной москвич с пяти лет занимается в школе ЦСКА, так что такой переход всё же станет неожиданным.

Зачем «Спартаку» Лукин?

В принципе талантливый молодой центральный защитник с российским паспортом нужен любому клубу Премьер-лиги. Эта позиция традиционно дефицитная в нашем футболе, так что за каждого таланта аукцион идёт бешеный. Лукин высокий, хорошо действует в отборе, обладает борцовскими качествами. В молодёжной сборной России ему доверяли капитанскую повязку, что указывает на наличие лидерских качеств.

Применительно конкретно к «Спартаку» Лукин выглядит потенциальной заменой Георгию Джикии. Контракт с защитником не продлён, и всё больше оснований предполагать, что ветеран покинет Тушино. В этой ситуации сменить возрастного игрока на молодого вполне логично. Тем более что Чернов и Маслов в свою очередь не выглядят так уж и надёжно.

Потеря Лукина – катастрофа для ЦСКА

Для ЦСКА уход защитника, да ещё в стан прямого конкурента, станет катастрофой, как минимум имиджевой. Лукин со своим бэкграундом – готовый капитан и символ ЦСКА в проекции нескольких лет. Упустить такого игрока в стан конкурента – это очевидный провал руководства, тем более что в ситуации завершающегося контракта это по сути будет вынужденная мера.

Вообще, руководству ЦСКА пора бы задуматься. Недавно была эпопея с Игорем Дивеевым, контракт с которым был продлён «на флажке» на серьёзную сумму из-за интереса «Зенита». Сейчас Фёдор Чалов мог перебраться в Санкт-Петербург, тоже накануне завершающегося соглашения. Теперь вот контракт Лукина, как выясняется, до сих пор не продлён. Куда смотрит и чем занимается руководство ЦСКА?

Состоится ли трансфер?

И всё же пока вероятность трансфера не выглядит высокой. «Спартак», бесспорно, хочет Лукина, но пока мяч на стороне ЦСКА. Есть сомнения, что воспитанник «армейцев» прямо стремится в команду, где даже не определён тренер на будущий сезон.

Скорее это выглядит агентской игрой. Лукин в последнее время стал выходить на поле в Премьер-лиге, чем, возможно, захотели воспользоваться агенты. Переговоры о новом контракте идут, сторона футболиста хочет выторговать выгодные условия, а интерес «Спартака» в этой ситуации станет ещё одним аргументом, чтобы надавить на ЦСКА.

И всё же исключать вариант с «красно-белыми» не стоит. «Спартак» сейчас богаче ЦСКА и готов платить больше. В итоге у Лукина вопрос стоит между родными цветами и деньгами. Банальный выбор в современном футболе.

Роман Андреев