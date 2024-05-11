Мостовой: «Если бы я хотел получать деньги, то давно бы менял команды без стыда и совести, как Абаскали»

Олег Иванов высказал мнение о том, что Александр Мостовой больше хочет не тренировать «Спартак», а получать заработную плату, какую имел в клубе Гильермо Абаскаль. Сам Мостовой отреагировал на такое предположение.

«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах, менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали», - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в середине апреля после поражения команды от «Сочи». В настоящий момент с московской командой на временной основе работает Владимир Слишкович.

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Краснодара». Не пропустите текстовую трансляцию.