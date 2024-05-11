Орлов — о тренере «Краснодара» Мусаеве: «Ему нужно пожелать успеха и посочувствовать»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев занял свой пост по ходу текущего сезона после отставки сербского специалиста Владимира Ивича.

По мнению журналиста, Мусаеву можно лишь посочувствовать, так как в нынешней ситуации на первый план выходит не работа тренерского штаба команды, а индивидуальное мастерство игроков.

«А что ждать от Мусаева? Он только пришёл. Нужно ему пожелать успеха и посочувствовать. Здесь и сейчас многое зависит от мастерства отдельных футболистов», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

За три тура до финиша «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Свой следующий матч «быки» проведут уже сегодня, 11 мая, против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.