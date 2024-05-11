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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Мне кажется, говорить вообще о мотивации неправильно»

11 Мая 2024 • 13:47 Комментировать
Рубин
0:0
Ростов
1 2.70 X 3.25 2 2.80
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- «Рубин» и «Ростов» гарантировали себе сохранение места в Премьер-лиги, но и в топ-тройку не попасть. Матч между седьмой и девятой командами чемпионата. Какая турнирная мотивация?

- Я думаю, что в любом случае это матч чемпионата и игра за три очка. Понятно, что в таких ситуациях достаточно сложно мотивироваться, потому что ты не знаешь ни туда, ни сюда. Но в любом случае нужно играть и показывать свои лучшие качества. Мне кажется, говорить вообще о мотивации неправильно. Ты должен быть мотивирован, когда выходишь на футбольное поле и делаешь свое дело. Другое дело, что это психологические моменты. Дать максимум, наверное, бывает очень сложно. Но мы поговорили с командой, естественно, требования такие: нужно давать максимум.

- Впервые за этот весенний отрезок не играет из-за перебора желтых карточек Александр Зотов. Насколько для «Рубина» это большая потеря, учитывая, что Зотов стабильно этой весной играл?

- Вообще это потеря для нас, потому что мы видим, что обойма у нас недостаточно большая. Нам нужно показывать определенный уровень. Саша в последних матчах выглядел достаточно уверенно и выполнял большой объем работы. Конечно, для нас потеря. Но. Наверное, здесь больше проблема не в желтой карточке, а в той травме, которую он получил. Мы пока не знаем, на какое время он выбыл.

- Насколько Йочич готов его заменить? Есть ли какие-то вопросы к нему персонально?

- Понято, что нужно пробовать его ставить. Парень с достаточно большим объемом работы, ему нужна уверенность. Он в первый раз уехал в другую страну. Мы видим, что у него есть определенные качества, он неплохо может работать с мячом, вести единоборства. Но есть у него и проблемы, мы на них обратили внимание. Я уверен, что  с сегодняшним соперником, «Ростовом», который после потери мяча довольно быстро вступает в единоборства. Нужно убыстрять игру, но посмотрим, как все будет выглядеть на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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