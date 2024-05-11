Силкин: «У «Краснодара» нет чемпионского характера»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Краснодар».

Специалист признался, что слабо верит в победу «Краснодара», так как, по мнению Силкина, у «быков» нет чемпионского характера.

«Думаю, шансы команд 50 на 50. Если «Краснодар» хочет на что-то претендовать, то, конечно, сегодня им нужна только победа. Но я не особо верю в «Краснодар», нет у них чемпионского характера», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.