Мор: «Ивич идеально подошёл бы «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал тренера, который идеально подошёл бы московской команде.

Мор считает, что возглавить «Спартак» мог бы бывший рулевой «Краснодара» Владимир Ивич, уволенный из южного клуба в марте нынешнего года.

«Из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку». Если брать тренеров из дальнего зарубежья, то хотелось бы, чтобы это был не молодой специалист, который будет учиться», — приводит слова Мора «Чемпионата».

Среди российских специалистов, которые могли бы подойти «Спартаку», Мор выделил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Владимир Слишкович. После 27 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от первой тройки на семь очков.