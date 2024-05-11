Когда в последний раз была интрига в РПЛ

Нынешний сезон Российской премьер-лиги самый интересный за последние несколько лет. В текущей кампании сразу три клуба ведут борьбу за чемпионство, но не меньший интерес вызывает борьба за попадание в топ-5, а также за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, когда в последний раз в РПЛ была настоящая интрига.

Эпоха «Зенита»

После провального выступления в сезоне-2017/18 «Зенит» отправил в отставку Роберто Манчини, который показал в клубе худший результат по среднему количеству набранных очков за матч (1,76) впервые с 2006 года. В тот период «сине-бело-голубыми» рулил Владимир Боровичка (1,40).

В конце мая 2018 года на пост главного тренера «Зенита» был назначен Сергей Семак, а руководство после провала с трансферами бюджетных аргентинцев решило встать на путь покупки качественных бразильских легионеров. В первом же сезоне клуб с берегов Невы с большим отрывом занял первое место в РПЛ, опередив «Краснодар» на восемь очков. В следующем сезоне «Зенит» увеличил свой отрыв до 15 очков, но тогда вторым стал «Локомотив». В сезоне-2020/21 подопечные Семака опередили «Спартак» на восемь баллов, после чего на девять пунктов позади остался «Сочи», а в минувшей кампании «Зенит» оторвался от ЦСКА на целых 12 очков.

Конкуренты «Зенита»

Практически в каждом сезоне у «Зенита» был конкурент в борьбе за чемпионство, который боролся с «сине-бело-голубыми» в начале или в середине сезона, но ближе к финишу никто не мог справиться со стабильным грандом. Например, в сезоне-2018/19 до 18-го тура соперником «Зенита» был «Краснодар», но в конце кампании разрыв между командами составлял восемь очков. В следующем сезоне в первой половине с подопечными Семака бодались «Ростов» и «Локомотив», а в других розыгрышах были «Спартак» и «Динамо».

2015/2016

Это был последний сезон чемпионата России, когда мы видели настоящую чемпионскую зарубу. В той кампании трофей между собой разыгрывали ЦСКА Леонида Слуцкого и «Ростов» Курбана Бердыева. По ходу сезона команды постоянно отбирали лидерство друг у друга, однако за пять туров до конца «Ростов» упустил первую строчку и «армейцы» до конца сезона её не отпускали. На финише отрыв «красно-синих» от дончан составил всего два балла. Стоит сказать, что в очных встречах сезона-2015/16 соперники обменялись победами.

Дмитрий Миляев