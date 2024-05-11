Орлов назвал двух лидеров по игре в РПЛ - это не «Зенит» и «Динамо»

«У нас сегодня лидеры по игре - это «Ахмат», который одержал пять побед подряд, и московский «Спартак», не проигрывающий шесть матчей. Они сейчас задают тон. Но они не участвуют в золотой гонке», - передает слова Орлова «Чемпионат».