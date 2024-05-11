Орлов назвал двух лидеров по игре в РПЛ - это не «Зенит» и «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшие команды по игре последних турах Российской премьер-лиги. Журналист выделил два клуба.
«У нас сегодня лидеры по игре - это «Ахмат», который одержал пять побед подряд, и московский «Спартак», не проигрывающий шесть матчей. Они сейчас задают тон. Но они не участвуют в золотой гонке», - передает слова Орлова «Чемпионат».
В настоящий момент грозненский «Ахмат» находится на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 35 баллов. «Спартак», в свою очередь, набрал 43 очка и занимает пятое место.
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