Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» назвал победителя матча «Зенит» - ЦСКА

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«После матча с «Факелом» «Зенит» не имеет права на осечку. Тем более они играют дома. С ЦСКА приятнее и легче играть. Будет классный футбол с голами, но «Зенит» победит», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. По итогам 27 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают первое место, а «армейцы» находятся на восьмой позиции.