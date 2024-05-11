Чинквини: «Сейчас Сарри не готов приезжать в Россию»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о возможном назначении известного итальянского специалиста Маурицио Сарри на пост главного тренера «Спартака».

По мнению Чинквини, такой серьёзный тренер, как Сарри, пока не готов ехать работать в Россию.

«Маурицио Сарри — очень серьёзный тренер, работавший с большими клубами. Мы с ним хорошо знакомы и я считаю, что сейчас он не готов приезжать в Россию», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, последнем местом работы Сарри был римский «Лацио», который он покинул в марте нынешнего года. Также итальянец успел поработать в «Наполи», «Ювентусе» и лондонском «Челси».