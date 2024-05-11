Роналдо - в составе «Ростова» на матч с «Рубином»

В матче 28-го тура чемпионата России казанский «Рубин» у себя дома примет «Ростов». Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рыбус, Безруков, Иву, Йочич, Даку.

«Ростов»: Медведев, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Матч состоится на стадионе в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени. После 27 туров Российской премьер-лиги «Рубин» с 38 баллами занимает девятое место в таблице, а «Ростов» находится на шестой строчке.