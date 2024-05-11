«Спартак» - «Краснодар»: Генич дал прогноз на матч

Популярный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче московского «Спартака» и «Краснодара» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» более мотивирован, поэтому я поставлю на Х2 и тотал больше 1,5. Думаю, что «Краснодар» в Москве «Спартаку» не уступит», - передает слова Константина «РБ Спорт».

«Спартак» и «Краснодар» проведут встречу на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 мая. Начало матча запланировано в 16:30 по местному времени. В преддверии этого поединка «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «быки» идут на втором.