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Гасилин предложил прогноз на голы в матче «Спартака» и «Краснодара»

11 Мая 2024 • 12:49 Комментировать

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» примет «Краснодар». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный эксперт Алексей Гасилин.

«Краснодар» не выглядит той командой, которая может выиграть чемпионат, но за последний свой шанс они должны хвататься. В гол краснодарцев я поверю. Для меня оптимальной ставкой будет – «обе забьют», - приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Встреча между «красно-белыми» и «быками» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 мая. Начало поединка – в 16:30 по московскому времени. Хозяева идут на пятом месте, а гости - на втором.

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