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Канищев: «Защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может»

11 Мая 2024 • 12:48 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 5 ч. 5 мин.

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле ЦСКА.

По мнению эксперта, несмотря на имеющиеся проблемы у ЦСКА в обороне, легко с «армейцами» «Зениту» не будет.

«Защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может. Но для «Зенита» ЦСКА всё равно серьёзный соперник, способный навязать петербуржцам борьбу», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 11 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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