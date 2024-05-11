Канищев: «Защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле ЦСКА.

По мнению эксперта, несмотря на имеющиеся проблемы у ЦСКА в обороне, легко с «армейцами» «Зениту» не будет.

«Защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может. Но для «Зенита» ЦСКА всё равно серьёзный соперник, способный навязать петербуржцам борьбу», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 11 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.