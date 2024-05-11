Титов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

В одном из центральных матчей 28-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле встретится с «Краснодаром». Своим мнение по этому поединку поделился бывший игрок «красно-белых» Егор Титов.

«Поставлю на «обе забьют». «Спартак» выглядит более интересно в последнее время. А «Краснодар» в чемпионской гонке, мотивация запредельная. Не верю, что южане могут выиграть 1:0 или 2:0», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.