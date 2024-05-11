Андронов сделал ставку на матч «Спартак» - «Краснодар»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мыслями относительно поединка между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 28-го тура чемпионата России.

«Мне видится, что самым вероятным исходом этого матча является ничья. Причем я не думаю, что будет безголевая. Сделаю ставку - «Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

«Спартак» и «Краснодар» проведут поединок на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 11 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени. В преддверии матча хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – второе.