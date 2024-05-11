В «Оренбурге» сообщили, что Томпсону необходимо будет вернуться на родину

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что ближайшим летом чилийский нападающий команды Хорди Томпсон должен будет вернуться на родину для того, чтобы разрешить свои проблемы с судом.

Ранее стало известно, что «Оренбург» выкупил права на 19-летнего Томпсона у «Коло-Коло».

В Чили Томпсон был обвинён в домашнем насилии, поэтому летом ему необходимо будет вернуться на родину, чтобы отметиться.

«Томпсону надо будет вернуться на родину, чтобы отметиться. Нет ли опасений, что он не вернётся? Мы этого не знаем, посмотрим», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Томпсон провёл за «Оренбург» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.