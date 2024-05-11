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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал явного фаворита матча «Спартак» - «Краснодар»

11 Мая 2024 • 12:25 Комментировать

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящей встрече между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» - однозначный фаворит, потому что играет дома. На них нет давления, поэтому они играют в свой футбол. В данной ситуации, думаю, «Спартак» победит «Краснодар», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Спартак» примет «Краснодар» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 11 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Москвичи занимают пятое место в таблице, а «быки» - второе.

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Спартак Москва Краснодар Андрей Канчельскис ещё теги
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