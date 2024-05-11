Камоцци: «Спартак» — фаворит в матче с «Краснодаром»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Краснодаром».

«В этом матче для меня фаворит «Спартак», так будет всегда. Надеюсь, команда выиграет сегодня», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что за три тура до конца чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, опережая пятый «Спартак» на семь очков.