Агент Барбоза сомневается, что в Европе захотят платить за Тюкавина 20 миллионов евро

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

По мнению Барбозы, желающие подписать Тюкавина в Европе найдутся, однако продать российского футболиста хотя бы за 20 миллионов евро «Динамо» будет сложно.

«Думаю, что 20 миллионов евро будет сложно. А то, что есть желающие, это без сомнения. Я бы посоветовал ещё один сезон провести в России, чтобы набраться опыта», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.