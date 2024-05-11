Бубнов высказался о матче «Балтика» - «Динамо»

В поединке 28-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде сыграет против калининградской «Балтики». Об этой встрече высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. По идее «Динамо» нужна победа, иначе «Зенит» уйдёт в отрыв. Калининградцы на своём поле опасны, но хочется увидеть победу «Динамо» для сохранения интриги в вопросе чемпионства», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Балтика» - «Динамо» состоится сегодня, 11 мая, и начнется в 21:30 по московскому времени. Хозяева находятся в зоне вылета, а гости занимают третье место в турнирной таблице.