Рианчо рассказал, кто в «Спартаке» будет принимать решение о назначении нового тренера

Рауль Рианчо, ранее работавший тренером «красно-белых», рассказал, как столичный клуб будет выбирать нового главного тренера.

Напомним, сейчас «Спартаком» руководит босниец Владимир Слишкович, 14 апреля в отставку был отправлен испанец Гильермо Абаскаль.

- Решение о назначении главного тренера всегда принимает спортивный директор клуба. В зависимости от стратегии развития команды он подбирает наставника определённого типа, - передаёт слова Рианчо Vprognoze.ru.

Отметим, что «красно-белые» под руководством Владимира Слишковича в настоящее время не проиграли ин одного матча. В 27 турах «Спартак» заработал 43 очка и идёт на пятой строчке. Сегодня «Спартак» на своём поле сыграет против «Краснодара» в 28-м туре РПЛ, начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.