Рианчо: «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил цены в Москве и Мадриде.

Специалист отметил, что жить в столицах России и Испании очень дорого, но это объясняется более высокими зарплатами людей, работающих в этих городах.

«В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег. Самое дорогое, что покупал в Москве — русские матрёшки», – приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, Рианчо возглавлял «Спартака» в 2018 году. Также испанский тренер успел поработать в казанском «Рубине».