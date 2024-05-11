Таранов оценил шансы в матче «Спартака» и «Краснодара»

В матче 28-го тура чемпионата России столичный «Спартак» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Об этом поединке высказался бывший форвард ЦСКА Иван Таранов.

«Краснодару» будет очень тяжело. «Спартак» набрал ход и не проигрывает в последних матчах. Объективно говоря, «Спартак» - фаворит. У них больше шансов на победу», - приводит слова Таранова «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 мая, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано в 16:00 по столичному времени. В преддверии игры хозяева занимают пятое место, а гости – второе.