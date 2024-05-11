Агент Маркова: «Сейчас Евгений сосредоточен на «Факеле»

Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», – приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Марков провёл за «Факел» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Маркова с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

За три тура до финиша РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт завтра, 12 мая, против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.