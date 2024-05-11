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Агент Маркова: «Сейчас Евгений сосредоточен на «Факеле»

11 Мая 2024 • 11:11 Комментировать
Факел
...
Урал
1 2.65 X 3.10 2 3.00
12.05 16:30

Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», – приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Марков провёл за «Факел» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Маркова с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. 

За три тура до финиша РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт завтра, 12 мая, против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.   

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Факел Евгений Марков Андрей Талаев ещё теги

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