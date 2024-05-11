Таранов назвал фаворита матча «Зенит» - ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Иван Таранов высказал мнение о предстоящей встрече между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в рамках 28-го тура чемпионата России.
«Зенит» фаворит матча, потому что у них есть цель стать чемпионом. ЦСКА в нынешнем сезоне не светят такие места. В то же время ЦСКА будет играть на победу. Будет интересный матч», - передает слова Таранова «Чемпионат».
Матч «Зенита» против ЦСКА состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место, а гости – восьмое.
Бан пользователя