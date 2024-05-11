Агент ответил на вопрос о будущем Кучаева в «Пари НН»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, в разговоре с журналистами высказался касательно будущего своего клиента.
«Летом у Кости заканчивается контракт, и он становится свободным агентом. Но сейчас все его мысли о том, чтобы решить поставленные перед «Пари НН» задачи», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 21 встречу, записав на свой счет одну результативную передачу. По итогам 27 туров чемпионата России нижегородцы занимают 11-ю строчку в таблице.
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