Агент Гарсия: «Педро не покинет «Зенит» летом»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, сообщил, что бразильский футболист не покинет петербургский клуб в ближайшее трансферное окно.

«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешёл в «Зенит», мы уважаем клуб. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами», – цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» 18-летний вингер успел провести 11 матчей и забить в них три мяча. Контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года.