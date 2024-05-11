Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием

11 Мая 2024 • 10:39 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
1 2.25 X 3.75 2 3.10
12.05 14:00

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, известному специалисту исполнилось 77 лет.

«Сегодня день рождения празднует самый легендарный тренер «Локо». Дорогой Юрий Палыч, от души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» — говорится в заявлении московского клуба.

Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» в периоды с  1992 по 2005, c 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 годы. Тренер трижды приводил «железнодорожников» к чемпионскому титулу, и шесть раз выигрывал с московской командой Кубок России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин

Новости по матчу

10 Мая
20:47
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив чемпионата России — 12 мая 2024
19:28
Геркус считает, что «Локомотив» не окажется в тройке по итогам сезона
12:47
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Локомотив РПЛ — 12 мая 2024
09 Мая
21:28
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Локомотив чемпионата России – 12 мая 2024
20:02
Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
08 Мая
21:29
Смородская - о Дзюбе: «Уже понятно, что с ним не продлят контракт»
16:11
Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола
13:44
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
07 Мая
22:33
Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»
21:43
Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе
20:19
Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»
20:05
Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»
19:51
Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»
19:40
Сенников: «Дзюба может и дальше играть в РПЛ»
19:32
Член совета директоров «Локомотива» высказался о ситуации с Дзюбой
18:45
Абаев: «Максимум «Локомотива» в этом сезоне РПЛ — четвёртое место»
18:26
Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть»
18:24
Пономарёв: «Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай»
18:16
Пономарёв: «Дзюба уже отработанный материал для РПЛ»
18:10
Баранник считает, что в нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»
16:20
В «Локомотиве» отреагировали на претензии представителя Дзюбы
16:12
Ньямси заявил, что в Лиге 1 «Локомотив» входил бы в топ-5
14:43
Валерий Баринов считает, что Дзюбу никто не станет удерживать в «Локомотиве»
14:35
Петржела: Поведение Дзюбы не удивляет
06 Мая
13:11
«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Плющев высказался о разнице между КХЛ и НХЛ Крикунов — о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, всё изменится» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.05.24 в 14:00
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.50 3.35 2.84
Видео
11.05.24 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.36 3.55 2.84
Видео
11.05.24 в 19:00
Зенит Зенит
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.11 3.50 3.10
Видео
11.05.24 в 21:30
Балтика Балтика
Динамо Москва Динамо Москва
2.88 3.50 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
11:16 · Россия. Премьер-лига
Таранов оценил шансы в матче «Спартака» и «Краснодара»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «Сейчас Евгений сосредоточен на «Факеле»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Таранов назвал фаворита матча «Зенит» - ЦСКА
11:06 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о будущем Кучаева в «Пари НН»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарсия: «Педро не покинет «Зенит» летом»
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием
10:15 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Краснодара» Сторожук высказался об отставке Ивича
10:11 · Россия. Премьер-лига
Григорян оценил работу Слишковича в «Спартаке»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «ЦСКА не позволит себе сыграть с «Зенитом» спустя рукава»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал лучших тренеров России
10:00 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов оценил шансы ЦСКА в выездном матче с «Зенитом» эксклюзив
09:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко объяснил, почему «Зенит» не будет выгонять Фернандеса
09:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия - вожак «Спартака», капитан номер один»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Видаль: «Россия - отличный вариант для развития моей карьеры»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «У «Динамо» есть всё для чемпионства»
Все новости
Рекомендуем