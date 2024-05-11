«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, известному специалисту исполнилось 77 лет.

«Сегодня день рождения празднует самый легендарный тренер «Локо». Дорогой Юрий Палыч, от души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» — говорится в заявлении московского клуба.

Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» в периоды с 1992 по 2005, c 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 годы. Тренер трижды приводил «железнодорожников» к чемпионскому титулу, и шесть раз выигрывал с московской командой Кубок России.