Бывший тренер «Краснодара» Сторожук высказался об отставке Ивича

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об увольнении Владимира Ивича с поста наставника «быков».

Напомним, сербский специалист был отправлен в отставку в марте нынешнего года после того, как южане вылетели из Кубка России.

По мнению Сторожука, увольнение Ивича произошло не из-за желания владельца клуба Сергея Галицкого видеть в исполнении «Краснодара» атакующий футбол.

«Галицкий не догматик по части стиля игры? Нет, все эти разговоры о нём – неправда. Любой уважающий себя футбольный человек, будь то руководитель, тренер или игрок, всегда должен бороться за самые высокие места», — цитируют Сторожука «Известия».

После ухода Ивича «Краснодар» возглавил Мурад Мусаев. На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.