Григорян оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Александр Григорян, известный российский специалист, оценил работу боснийца Владимира Слишковича в «Спартаке».

- Очень приятное впечатление оставляет Владимир Слишкович в «Спартаке». Он проявляет себя как адаптивный тренер. Каждый матч он адаптируется под соперника, - передаёт слова Григоряна «Матч ТВ».

Боснийский специалист руководит столичной командой после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под руководством Слишковича «красно-белые» пока не потерпели ни одного поражения.

Сегодня «Спартак» на своём поле примет «Краснодар», встреча пройдёт в рамках 28-го тура РПЛ и начнётся в 16:30 по мск.