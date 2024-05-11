Радимов: «ЦСКА не позволит себе сыграть с «Зенитом» спустя рукава»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем поединке «сине-бело-голубых» и московского ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.
«ЦСКА просто не позволит себе играть в этом матче в Петербурге спустя рукава. Матч «Зенит» - ЦСКА - это марка, на него будет смотреть вся страна. Просто «Зениту» не будет. Петербуржцы могут и не выиграть», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Напомним, что встреча «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место, а гости – восьмое.
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