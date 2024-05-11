Радимов: «ЦСКА не позволит себе сыграть с «Зенитом» спустя рукава»

«ЦСКА просто не позволит себе играть в этом матче в Петербурге спустя рукава. Матч «Зенит» - ЦСКА - это марка, на него будет смотреть вся страна. Просто «Зениту» не будет. Петербуржцы могут и не выиграть», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».