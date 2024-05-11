Мор назвал лучших тренеров России

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал четырёх лучших тренеров России.

Эксперт выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, а также Рашида Рахимова («Рубин»), Игоря Осинькина («Крылья Советов») и Валерия Карпина («Ростов»).

«Всегда хочется быть оригинальным, но здесь я назову тех же Карпина, Семака, Рахимова, Осинькина — в общем, всех тех, кого назовёте и вы», — цитирует Мора «Чемпионат».

Напомним, после 27 туров РПЛ «Зенит» Семака возглавляет турнирную таблицу с отрывом от своих ближайших преследователей «Краснодара» и «Динамо» на одно очко. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 11 мая, против ЦСКА. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.