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Деменко объяснил, почему «Зенит» не будет выгонять Фернандеса

11 Мая 2024 • 09:49 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко отреагировал на травму защитника команды Марио Фернандеса. Игрок выбыл до конца нынешнего сезона.

«У Фернандеса есть российский паспорт, он может закрывать фланг, поэтому я думаю, что «Зенит» не будет его выгонять летом. Марио получит свой последний шанс и как-то доиграет контракт», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фернандес провел 12 поединков в рамках Российской премьер-лиги. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.

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