Деменко объяснил, почему «Зенит» не будет выгонять Фернандеса

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко отреагировал на травму защитника команды Марио Фернандеса. Игрок выбыл до конца нынешнего сезона.
«У Фернандеса есть российский паспорт, он может закрывать фланг, поэтому я думаю, что «Зенит» не будет его выгонять летом. Марио получит свой последний шанс и как-то доиграет контракт», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Фернандес провел 12 поединков в рамках Российской премьер-лиги. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.
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