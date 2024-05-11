Соболев: «Джикия - вожак «Спартака», капитан номер один»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказал мнение о защитнике команды Георгии Джикии.
«Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Даже если не выходит на поле. Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, но Джикия - капитан номер один», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.
В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 поединках, не отметившись результативными действиями. После 27 туров чемпионата России московская команда набрала 43 балла и находится на пятой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче РПЛ столичный коллектив сыграет с «Краснодаром».
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