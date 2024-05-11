Видаль: «Россия - отличный вариант для развития моей карьеры»

Защитник «Унион Эспаньола» Валентин Видаль в разговоре с журналистами высказался о возможном трудоустройстве в Российской премьер-лиге.

«У меня есть несколько опций, но мне нравится Россия - это отличный вариант для развития моей карьеры», - передает слова центрального защитника «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах игрока проявляют московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

В текущем сезоне Валентин принял участие в одном поединке за свой нынешний клуб. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 800 тысяч евро.