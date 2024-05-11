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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк: «У «Динамо» есть всё для чемпионства»

11 Мая 2024 • 09:35 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
Через 11 ч. 39 мин.

Известный российский тренер Александр Бородюк оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Специалист пожелал «бело-голубым» выиграть чемпионат России, отметив, что в этом сезоне для завоевания титула у московской команды есть всё необходимое.

«Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У «Динамо» большой шанс стать чемпионами», — цитирует Бородюка Metaratings.

После 27 туров РПЛ  «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут сегодня, 11 мая, против «Балтики». Начало этой игры запланировано на 21:30 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Бородюк

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