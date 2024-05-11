Мостовой назвал игрока, уход которого ослабил «Зенит»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре петербургского «Зенита» в текущем сезоне.

«Я бы не сказал, что это самый слабый «Зенит» за последнее время, но уход Малкома на команде 100% сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что летом прошлого года «Зенит» продал нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

В этом сезоне чемпионата России петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на одно очко.