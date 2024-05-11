Ловчев назвал фаворита матча «Спартак» - «Краснодар»

Евгений Ловчев, в прошлом известный российский футболист, выступавший в том числе и за «Спартак», поделился своими ожиданиями от матча, в котором «красно-белые» примут «Краснодар».

Встреча 28-го тура РПЛ пройдёт на «Лукойл Арене» сегодня, начало запланировано на 16:30 по столичному времени.

- Фаворит матча - «Спартак». Он играет на своем поле после игры с Нижним Новгородом, где сыграли очень плохо. И не нужно смотреть на то, что «Спартак» ниже «Краснодара» в турнирной таблице, - сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В активе команды Владимира Слишковича 43 очка, клуб идёт на пятой строчке в таблице. «Быки», набравшие в 27 турах 50 баллов, располагаются на второй строчке.