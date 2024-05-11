Экс-игрок «Спартака» рассказал, как клубу вернуть величие

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор рассказал, как «красно-белым» вернуть былое величие.
«У команды есть деньги, но нужно, чтобы при руководстве были люди, которым важен сам «Спартак». Важно, чтобы были люди, которые любят клуб, а не всё вокруг него. Нужно вернуть ценности, которые были у команды», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Владимира Слишковича на своем поле встретятся с «Краснодаром».
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