Экс-игрок «Спартака» рассказал, как клубу вернуть величие

«У команды есть деньги, но нужно, чтобы при руководстве были люди, которым важен сам «Спартак». Важно, чтобы были люди, которые любят клуб, а не всё вокруг него. Нужно вернуть ценности, которые были у команды», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».