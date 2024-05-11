Семшов: «Зенит» – небольшой фаворит чемпионской гонки»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, за три тура до финиша турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

«Я думаю, что небольшой фаворит – «Зенит». По одной простой причине – он идёт на первом месте с отрывом в одно очко», – приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт уже сегодня,11 мая, против ЦСКА. Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.