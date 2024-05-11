Шелия – о победе над «Крыльями Советов»: «На что рассчитывали, то и получилось»

Гиорги Шелия, вратарь грозненской команды, подвёл итоги победного матча с «Крыльями Советов».

Встреча состоялась 10 мая в Самаре и завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:0, Шелия начал матч в стартовом составе.

- Дали позиционно атаковать «Крыльям», старались не давать им большое пространство, чтобы мы сами выбегали вперед. На что рассчитывали, то и получилось, - заявил вратарь «Ахмата» в эфире «Матч ТВ».

Команда Магомеда Адиева после этого поединка располагается на 10 строчке в таблице чемпионата России, в активе «Ахмата» 35 набранных очков. «Крылья Советов» имеют в своей копилке 40 баллов и идут шестыми.

Отметим, что «Ахмат» имеет серию из пяти побед подряд. В следующем туре коллектив из Грозного на своём поле примет «Зенит».