Мор: «Краснодар» испугался, получив шанс выиграть РПЛ»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, почему «Краснодар» потерял лидерство в чемпионате России после зимнего перерыва.

«Первое - это отставка Ивича. На Ивиче всё держалось, футболисты привыкли к его требованиям и тактике. Второе - психология. Они сами испугались того, что у них есть такой шанс», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает второе место в таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. В ближайшем поединке подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком».