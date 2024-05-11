Соболев: «Когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался об игре команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Владимир говорит и делает правильные вещи. В команде сейчас хорошая атмосфера. А когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Слишковича «народная команда» не потерпела еще ни одного поражения. После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 43 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «красно-белым» будет противостоять «Краснодар».