Зобнин раскрыл свою цель в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о достижении отметки в 246 сыгранных матчей в составе «красно-белых». Хавбек обошел по данному показателю легендарного Никиту Симоняна.

«Приятно, конечно, приятно. Но я не заканчиваю на этом. Хочу ставить перед собой новые цели. Следующая цель - 300 игр. Посмотрим, надеюсь, что получится», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Роман защищает цвета московского коллектива с лета 2016 года. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 19 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.