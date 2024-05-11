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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» назвал лучшего нападающего РПЛ

11 Мая 2024 • 08:35 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, кого считает лучшим форвардом чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Кордоба - лучший нападающий в РПЛ? Если брать чисто умения, то да. Еще выделил бы Тюкавина. И, возможно, Ваньку Сергеева, когда он в форме», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 24 поединка во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет 14 голов и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

По итогам 27 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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