Защитник «Спартака» назвал лучшего нападающего РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, кого считает лучшим форвардом чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Кордоба - лучший нападающий в РПЛ? Если брать чисто умения, то да. Еще выделил бы Тюкавина. И, возможно, Ваньку Сергеева, когда он в форме», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 24 поединка во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет 14 голов и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

По итогам 27 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице.