Экс-футболист «Спартака»: «У нас много проходимцев среди иностранных тренеров»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением об иностранных тренерах в чемпионате России.
«Иностранные тренеры зачастую просто зарабатывают деньги. В той же Испании, Италии и так далее не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас много проходимцев. Это проблема», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».
Напомним, что около месяца назад с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «красно-белых» является Владимир Слишкович.
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