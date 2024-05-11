Экс-футболист «Спартака»: «У нас много проходимцев среди иностранных тренеров»

«Иностранные тренеры зачастую просто зарабатывают деньги. В той же Испании, Италии и так далее не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас много проходимцев. Это проблема», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».