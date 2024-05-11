Денис Попов оценил шансы ЦСКА в выездном матче с «Зенитом»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России, в котором «красно-синие» сыграют в гостях с «Зенитом».

- ЦСКА выиграет ближайший матч у «Зенита»?

- Сложный вопрос. Хотя он такой двоякий. Вроде бы ЦСКА сейчас не в лучших кондициях, но мы понимаем, что это дерби. А в дерби шансы всегда 50 на 50 – вне зависимости от того, в каком состоянии и на каких местах таблицы находятся команды. На дерби все собираются.

- ЦСКА давно не выигрывал – поэтому будет лучше настроен?

- Да я бы не привязывался к чему-то одному. Самое основное – что это дерби. Все подобные матчи, как правило, проходят в ожесточённой борьбе, и шансы у всех равны.

- Даже на стадионе «Зенита»?

- Совершенно верно. И «Зенит» сейчас, как мы видим, находится не в лучшем своём состоянии. Тоже много ошибается и теряет очки. Нельзя сказать, что они на ходу, обрели какую-то уверенность сумасшедшую, обыгрывают всех направо и налево. Есть у них спад и определённые проблемы.

Матч «Зенит» – ЦСКА начнётся сегодня, 11 мая, в 19:00.