Семак и Федотов на распутье: Кто выйдет рубиться за «Зенит» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ

В 28-м туре Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» дома встретится с московским ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает составы команд на данный матч.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Артур.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Агапов, Роша, Дивеев, Келлвен, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Крайний защитник Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» до конца сезона – он восстанавливается после операции. Защитник ЦСКА Виллиан Роша оправился от травмы, полученной в матче с «Рубиной».

«Зенит» в 27 предыдущих турах чемпионата России набрал 51 очко, 15 раз выиграв, по 6 раз проиграв и сыграв вничью. ЦСКА на такой же дистанции обрёл 39 баллов (9 побед, 12 ничьих, 6 поражений).

Обе команды собрали немалые для себя безвыигрышные серии. У «Зенита» на данный момент четыре подряд матча без побед во всех турнирах, а у ЦСКА – пять, в том числе очная кубковая ничья 1:1 (2 мая).

Матч «Зенит» – ЦСКА на «Газпром Арене» запланирован к началу сегодня, 11 мая, в 19:00. За текстовой онлайн-трансляцией этого Дерби двух столиц можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов