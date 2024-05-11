Вмешается ли «Спартак» в борьбу за чемпионство: Кого Слишкович выпустит загонять «быков» из «Краснодара»

В матче 28-го тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет на своём поле с «Краснодаром». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает составы на эту встречу.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Дуарте, Денисов, Умяров, Пруцев, Тавареш, Медина, Игнатов, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Арутюнян, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Кордоба, Кади.

У «Краснодара» проблема – дисквалифицирован основной центральный защитник команды и капитан Хуниор Алонсо. Зато вернулся после бана Сергей Волков, которого слухи связывают с «Зенитом».

Из-за травмы бедра для «Спартака» сейчас недоступен игрок обороны Срджан Бабич. У «Краснодара» в последнее время был травмирован также защитник Сергей Петров.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место с 43 очками (12 побед, 7 ничьих, 8 поражений). «Краснодар» идёт вторым с 50 баллами (14 выигрышей, 8 ничьих и 5 проигрышей).

Стартовый свисток в матче «Спартак» – «Краснодар» на «Лукой Арене» должен прозвучать сегодня, 11 мая, в 16:30. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов